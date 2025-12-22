В столице российской провинции вводят турналог

Оплачивать этот обязательный местный налог будут физические лица по месту временного размещения — вместе со стоимостью номера. Налоговая ставка в 2026 году будет составлять 2% от стоимости проживания, но в дальнейшем, как обещают власти столицы российской провинции, она будет увеличиваться и к 2029 году достигнет 5%.
Предполагается, что поступающие средства направят на развитие инфраструктуры и туристических объектов Урюпинска, что будет способствовать росту качества услуг для гостей региона.
От уплаты туристического налога в Урюпинске освобождаются Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, участники и ветераны СВО, лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», а также ряд других категорий населения.
Добавим, что с 1 января 2025 года турналог действует во многих городах и сельских районах Волгоградской области. Среди них — Волгоград, Волжский, Камышин, Ленинск, Дубовка, рабочие поселки Октябрьский и Средняя Ахтуба.