В столице российской провинции вводят турналог

Оплачивать этот обязательный местный налог будут физические лица по месту временного размещения — вместе со стоимостью номера. Налоговая ставка в 2026 году будет составлять 2% от стоимости проживания, но в дальнейшем, как обещают власти столицы российской провинции, она будет увеличиваться и к 2029 году достигнет 5%.