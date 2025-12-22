Учителя из частных школ смогут получать госнаграды в Красноярском крае

С 2026 года в Красноярском крае на госпремии смогут претендовать педагоги из частных школ. Об этом сообщает Newslab со ссылкой на Законодательное Собрание.
До этого решения получать краевые награды за подготовку детей к победами на олимпиадах могли получать только преподаватели стандартных государственных и муниципальных учебных заведений. Однако депутаты решили, что в крае есть сильные частные школы и школы при вузах, которые тоже могут качественно подготавливать учеников.
Многие из школьников, выигравших Олимпиады готовились именно в частных учреждениях и школах при вузах.