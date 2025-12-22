Косметолог рассказала, как сделать макияж на Новый год

— Макияж — это финальный штрих, а не попытка спрятать уставшую кожу под плотным слоем тонального. В праздничную ночь гораздо лучше смотрится более легкий, живой макияж на ухоженном лице. Тогда и селфи, и фото с профессиональной камерой выглядят естественно, а не как маска, — отметила Ильчук в беседе с РИАМО.