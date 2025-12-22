Врач Бутенко предупредила о вреде алкоголя, смешанного с газировкой

На праздничном столе сочетание алкоголя с газированными напитками для многих является обычным коктейлем, однако именно оно усиливает вредное воздействие спиртного на организм. Врач-гепатолог и гастроэнтеролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Елена Бутенко в преддверии Нового года напомнила, почему такое сочетание опасно.
Например, смешение алкоголя со сладким резко увеличивает калорийность напитка.
— При этом проблема заключается не только в лишних калориях. Из-за особенностей обмена углеводов, содержащихся в газированных напитках, организм начинает активнее откладывать жир даже без переедания. В результате возрастает риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа, — пояснила эксперт.
Бутенко подчеркнула, что отдельный риск связан с печенью. В период праздников она вынуждена перерабатывать повышенные дозы этанола, а поступление фруктозы дополнительно способствует накоплению висцерального жира. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность формирования жирового гепатоза, который может долго протекать без выраженных симптомов.
Ситуацию усугубляет газ, который ускоряет всасывание этилового спирта в желудке и кишечнике, что приводит к более быстрому попаданию алкоголя в кровоток. Это вызывает более резкое опьянение и повышает риск острого алкогольного отравления, особенно при незаметном превышении привычной дозы. Газированные алкогольные напитки также способствуют потере жидкости; их выраженный мочегонный эффект нарушает электролитный баланс и снижает уровень натрия в организме. Такая нагрузка негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и почках, особенно у людей с хроническими заболеваниями.
По словам эксперта, наибольшую опасность представляет сочетание алкоголя с газированными энергетиками. Кофеин и сахар в их составе могут маскировать признаки опьянения, из-за чего человек теряет контроль над количеством выпитого, что значительно увеличивает вероятность тяжелой интоксикации. Кроме того, газированные напитки ускоряют опорожнение желудка и пищеварительные процессы, что может привести к расстройствам кишечника, включая диарею.
Бутенко также отметила, что некоторые исследования наркологов указывают на связь сладких игристых напитков с более быстрым формированием алкогольной зависимости. Она добавила, что отказ от смешивания алкоголя с газированными напитками помогает снизить нагрузку на организм и уменьшить вероятность осложнений даже при умеренном употреблении спиртного, передает Life.ru.
Тем временем некоторые районы страны вообще отказываются от алкоголя в новогодние праздники. Среди них — Кызыл. Как сообщает мэрия города, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в столице Тувы будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя, включая пиво, во всех магазинах.