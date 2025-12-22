Врач Бутенко предупредила о вреде алкоголя, смешанного с газировкой

Ситуацию усугубляет газ, который ускоряет всасывание этилового спирта в желудке и кишечнике, что приводит к более быстрому попаданию алкоголя в кровоток. Это вызывает более резкое опьянение и повышает риск острого алкогольного отравления, особенно при незаметном превышении привычной дозы. Газированные алкогольные напитки также способствуют потере жидкости; их выраженный мочегонный эффект нарушает электролитный баланс и снижает уровень натрия в организме. Такая нагрузка негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и почках, особенно у людей с хроническими заболеваниями.