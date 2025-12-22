«Место силы»? После исчезновения Усольцевых в Кутурчин рвутся сотни туристов

Исчезновение Усольцевых превратило глухой посёлок в новогодний хит и «место силы». База отдыха в посёлке Кутурчин Красноярского края, где они провели последнюю ночь, сейчас пользуется огромным спросом у туристов: на Новый год все домики забронированы.
Семья — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина — приехала сюда 27 сентября, спонтанно решив провести выходные на природе. Они остановились в небольшом домике, а на следующий день, по словам хозяина, выехали. Позже их машину нашли у другой турбазы, на противоположном конце поселка. По свидетельствам, они ушли в лес легко одетые. Погода резко испортилась, похолодало. С тех пор их никто не видел.
Поиски, начатые 1 октября, пока не дали результата. Рассматриваются разные версии, но приоритетной остаётся несчастный случай.
Теперь внимание привлекла сама турбаза, которую представители называют «местом силы», популярным у эзотериков. Несмотря на то, что пик сезона — лето и ранняя осень, все её домики раскуплены до конца новогодних каникул. Примечательно, что в разгар сезона Усольцевы смогли забронировать жильё всего за несколько дней до приезда, что некоторые также находят странным.
Между тем, Кутурчин — крошечный посёлок, где по данным 2010 года жили 27 человек. Сейчас там около шести домов, нет магазина и устойчивой связи. Общественный транспорт сюда не ходит. Почему турбаза, связанная с трагедией, стала так популярна, остаётся загадкой, пишет aif.ru.
