«Место силы»? После исчезновения Усольцевых в Кутурчин рвутся сотни туристов

Семья — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина — приехала сюда 27 сентября, спонтанно решив провести выходные на природе. Они остановились в небольшом домике, а на следующий день, по словам хозяина, выехали. Позже их машину нашли у другой турбазы, на противоположном конце поселка. По свидетельствам, они ушли в лес легко одетые. Погода резко испортилась, похолодало. С тех пор их никто не видел.