Отец пятилетнего мальчика, умершего от истощения в Норильске, сидит за побои

Ранее сообщалось, что в Железноводске проводится расследование обстоятельств смерти беременной женщины и её нерожденного ребёнка в местном роддоме. По официальной версии врачей, причиной трагедии стала редкая эмболия околоплодными водами. Однако муж погибшей, Денис, выразил сомнения в этой версии, утверждая, что его жена могла упасть и не получить своевременную помощь. Он обратил внимание на наличие синяков на теле жены, что, по его мнению, может свидетельствовать о другом сценарии развития событий. По словам мужчины, жена могла упасть в палате или на ступенях и долгое время оставаться без медицинской помощи.