Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец пятилетнего мальчика, умершего от истощения в Норильске, сидит за побои

В Норильске отец пятилетнего мальчика, который умер от истощения, находится под арестом по обвинению в регулярных побоях. Как сообщает Kras Mash, Александр с января этого года отбывает срок. Также стало известно, что мать детей часто покупала алкоголь и не обеспечивала малышей должным питанием и уходом.

Старшую дочь пока не допросили. Мотивы её бездействия в течение нескольких дней отсутствия матери пока неясны. По предварительным данным, подобные ситуации могли случаться и раньше, что могло стать причиной её пассивной реакции.

Напомним, в Норильске пятимесячный ребенок умер от истощения. По версии следствия, 35-летняя женщина проживала с четырьмя детьми: 15-летней дочерью, двумя девочками 2 и 1 года и младенцем. С 14 по 17 декабря мать оставила их без присмотра и пищи. Следователи обнаружили, что в квартире отсутствовала какая-либо еда.

Ранее сообщалось, что в Железноводске проводится расследование обстоятельств смерти беременной женщины и её нерожденного ребёнка в местном роддоме. По официальной версии врачей, причиной трагедии стала редкая эмболия околоплодными водами. Однако муж погибшей, Денис, выразил сомнения в этой версии, утверждая, что его жена могла упасть и не получить своевременную помощь. Он обратил внимание на наличие синяков на теле жены, что, по его мнению, может свидетельствовать о другом сценарии развития событий. По словам мужчины, жена могла упасть в палате или на ступенях и долгое время оставаться без медицинской помощи.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.