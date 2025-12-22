Отец пятилетнего мальчика, умершего от истощения в Норильске, сидит за побои

Старшую дочь пока не допросили. Мотивы её бездействия в течение нескольких дней отсутствия матери пока неясны. По предварительным данным, подобные ситуации могли случаться и раньше, что могло стать причиной её пассивной реакции.
Напомним, в Норильске пятимесячный ребенок умер от истощения. По версии следствия, 35-летняя женщина проживала с четырьмя детьми: 15-летней дочерью, двумя девочками 2 и 1 года и младенцем. С 14 по 17 декабря мать оставила их без присмотра и пищи. Следователи обнаружили, что в квартире отсутствовала какая-либо еда.
Ранее сообщалось, что в Железноводске проводится расследование обстоятельств смерти беременной женщины и её нерожденного ребёнка в местном роддоме. По официальной версии врачей, причиной трагедии стала редкая эмболия околоплодными водами. Однако муж погибшей, Денис, выразил сомнения в этой версии, утверждая, что его жена могла упасть и не получить своевременную помощь. Он обратил внимание на наличие синяков на теле жены, что, по его мнению, может свидетельствовать о другом сценарии развития событий. По словам мужчины, жена могла упасть в палате или на ступенях и долгое время оставаться без медицинской помощи.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.