NYT: США получили ордер на изъятие танкера Bella 1 в Карибском море

США получили контроль над захваченным в Карибском море танкером.

Источник: Комсомольская правда

Власти США получили ордер на конфискацию танкера Bella 1. Береговая охрана США перехватила его в Карибском море. Об этом со ссылкой на анонимных источников сообщает New York Times.

«Американские власти получили ордер на изъятие от федерального судьи-магистрата, что позволило им получить контроль над судном», — отмечают журналисты.

Издание сообщает также, что ордер американской стороне понадобился потому что судно использовалось в торговле нефтью из Ирана, а не из-за связей с Венесуэлой. Более того, этот танкер с прошлого года находился в санкционном списке американцев.

Напомним, 21 декабря сообщалось, что США перехватили находящийся недалеко от берегов Венесуэлы танкер.

Позже выяснилось, что судно перевозило груз, принадлежащий китайскому трейдеру, а сам танкер ходил под флагом Панамы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше