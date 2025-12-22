NYT: США получили ордер на изъятие танкера Bella 1 в Карибском море

Власти США получили ордер на конфискацию танкера Bella 1. Береговая охрана США перехватила его в Карибском море. Об этом со ссылкой на анонимных источников сообщает New York Times.
«Американские власти получили ордер на изъятие от федерального судьи-магистрата, что позволило им получить контроль над судном», — отмечают журналисты.
Издание сообщает также, что ордер американской стороне понадобился потому что судно использовалось в торговле нефтью из Ирана, а не из-за связей с Венесуэлой. Более того, этот танкер с прошлого года находился в санкционном списке американцев.
Напомним, 21 декабря сообщалось, что США перехватили находящийся недалеко от берегов Венесуэлы танкер.
Позже выяснилось, что судно перевозило груз, принадлежащий китайскому трейдеру, а сам танкер ходил под флагом Панамы.