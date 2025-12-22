В Тюмени почтут память легендарного поисковика

«Шесть лет с нами нет Артура Валерьевича Ольховского. Основатель поискового движения Тюменской области ушел из жизни 22 декабря 2019 года. Сегодня в Тюмени традиционно пройдет “Вечер памяти”, где соберутся его друзья, родные, коллеги и воспитанники. Встречаемся в 18:30 в концертном зале дворца творчества и спорта “Пионер”», — написали последователи тюменца в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».