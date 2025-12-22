В Тюмени почтут память легендарного поисковика

«Вечер памяти» начнется в 18:30 в «Пионере».
Ровно шесть лет назад ушел из жизни основатель поискового движения Тюменской области Артур Ольховский. В годовщину смерти тюменца в его честь пройдет вечер памяти. Об этом сообщает «Областной Поисковый Центр имени Артура Ольховского».
«Шесть лет с нами нет Артура Валерьевича Ольховского. Основатель поискового движения Тюменской области ушел из жизни 22 декабря 2019 года. Сегодня в Тюмени традиционно пройдет “Вечер памяти”, где соберутся его друзья, родные, коллеги и воспитанники. Встречаемся в 18:30 в концертном зале дворца творчества и спорта “Пионер”», — написали последователи тюменца в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
С мероприятия также организуют прямую трансляцию. Как отметили поисковики, сегодня центр имени Ольховского — это 26 отрядов. За 37 лет работы сотнями волонтеров подняты останки свыше 11 500 тысяч бойцов и командиров Красной армии, установлено 560 имен.