Татарстан занял четвертое место в итоговом рейтинге регионов России

Итоговый рейтинговый балл рассчитывался как среднее арифметическое показателей регионов в шести рейтингах: по качеству жизни, уровню социально-экономического положения, по рынку труда, по материальному благополучию населения, по научно-технологическому развитию и по приверженности населения здоровому образу жизни.