Глава свердловского минздрава Савинова второй раз проведет прямой эфир

Замгубернатора ответит на вопросы граждан после прямой линии Путина.
Заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова, курирующая социальный блок, 22 декабря проведет прямую линию в эфире телеканала ОТВ. Анонс мероприятия появился через несколько дней после того, как жители региона жаловались президенту России Владимиру Путину на проблемы в медицине во время его большой пресс-конференции. Об этом сообщает телеканал ОТВ.
Эфир запланирован на 22 декабря. Для жителей области будут работать телефонные линии и смс-сервис. Татьяна Савинова уже проводила подобную прямую линию в ноябре 2025 года. В пресс-службе правительства Свердловской области пока не дали комментариев о том, является ли нынешний эфир плановым мероприятием или его организация была ускорена на фоне общественного резонанса после президентской пресс-конференции.
Во время прямой линии 19 декабря свердловчане в числе прочих поднимали острые проблемы здравоохранения. Житель Краснотурьинска пожаловался на дефицит льготных лекарств в городе. Сразу после прямой линии следственный комитет возбудил уголовное дело. Татьяна Савинова прокомментировала обращение свердловчанина, сказав, что все необходимые лекарства он получает вовремя. На прошлом прямом эфире Савинова пообещала, что такие эфиры будут ежемесячными.