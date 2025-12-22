Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Красноярского края Михаил Котюков поздравил многодетные семьи с праздником

21 декабря по решению губернатора в регионе установлен День многодетной семьи.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Михаил Котюков поздравил многодетные семьи Красноярского края с их праздников — Днем многодетной семьи. Встреча прошла в Национальный центр «Россия», сообщает сайт правительства региона.

На чествование от главы региона приехали шесть многодетных семей: Галина и Павел Васильченко из села Бражное, Ирина и Максим Моисеенко из Сосновоборска, красноярцы Ксения и Владимир Дайнеко, Светлана Иванова, Альфия и Дмитрий Кругловы. Все эти семьи объединяет одно: они воспитывают от трех детей и больше.

— Очень здорово, что сегодня за столом 3 и даже 4 поколения. Это та самая идеальная картина, о которой вчера говорил во время прямой линии наш Президент. Каждая семья — костяк! — сказал Котюков на встрече.

Губернатор поблагодарил семьи за участие в общественной деятельности, волонтерстве, поддержке бойцов СВО и участие в культурных инициативах.

Добавим, что на сегодня Красноярский край является лидером СФО по количеству многодетных семей. Более 50 тысяч многодетных родителей региона воспитывают 168 тысяч детей.