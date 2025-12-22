В Иркутске ограничат продажу алкогольной продукции во время зимних праздников

Иркутская область, НИА-Байкал — Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области информирует, что по распоряжению заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска в местах проведения праздников, а также в радиусе 100 метров от их проведения будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.