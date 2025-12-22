Ричмонд
В Иркутске ограничат продажу алкогольной продукции во время зимних праздников

Иркутская область, НИА-Байкал — Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области информирует, что по распоряжению заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска в местах проведения праздников, а также в радиусе 100 метров от их проведения будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Источник: РИА "Новости"

В областном центре определено 21 место проведения мероприятий, уточняет пресс-служба областного правительства.

Служба обращает внимание, что запрет не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании ими услуг общественного питания.

Напомним, ограничения продажи алкогольной продукции устанавливают в соответствии с постановлением правительства Иркутской области «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции».

Несоблюдение запрета является административным правонарушением и влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.