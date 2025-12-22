Тюменка выиграла в лотерею миллион рублей

«Лотерейная удача распределилась между тысячами победителей, среди которых Юлия Боровик из Тюмени. Она мечтала стать миллионером, и ее желание исполнилось благодаря лотерее “Мечталлион”, в которой она выиграла один миллион рублей. Часть приза она потратила на отдых с семьей, другую — отложила», — рассказали в пресс-службе.