Тюменка выиграла в лотерею миллион рублей

Часть денег девушка отложила.
Жительница Тюмени выиграла в лотерею миллионов рублей, часть денег она потратила на отдых с семьей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи».
«Лотерейная удача распределилась между тысячами победителей, среди которых Юлия Боровик из Тюмени. Она мечтала стать миллионером, и ее желание исполнилось благодаря лотерее “Мечталлион”, в которой она выиграла один миллион рублей. Часть приза она потратила на отдых с семьей, другую — отложила», — рассказали в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО с начала года выиграли в лотереи 2,2 миллиарда рублей. 57 счастливчиков стали миллионерами.