В Ростове на месяц ограничат проезд по улице Совхозной из-за ремонта ливневки

Также в городе будут проходить работы на других объектах дорожной инфраструктуры. Так, с 24 декабря 2025 года по 3 апреля 2026 года будут введены ограничения для транспорта и пешеходов на смежных участках улиц Еременко, Зарядного переулка и Жданова в связи с ремонтом подземных электросетей.