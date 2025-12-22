Ричмонд
В Ростове на месяц ограничат проезд по улице Совхозной из-за ремонта ливневки

С 29 декабря по 30 января граничат проезд по части улицы Совхозной в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове более чем на месяц введут ограничение движения транспорта по части улицы Совхозной. Причиной послужил запуск работ по реконструкции участка подземной ливневой канализации, сообщили в администрации города.

Движение по улице Совхозной будет перекрыто в районе дома № 35. Ограничения начнут действовать с 29 декабря 2025 года и продлятся до 30 января 2026 года. Водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты.

Также в городе будут проходить работы на других объектах дорожной инфраструктуры. Так, с 24 декабря 2025 года по 3 апреля 2026 года будут введены ограничения для транспорта и пешеходов на смежных участках улиц Еременко, Зарядного переулка и Жданова в связи с ремонтом подземных электросетей.

