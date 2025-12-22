В Уфе суд вынес решение по делу о домогательствах в массажном салоне

В иске было указано, что в марте 2025 года владелец студии коррекции лица и тела обратился в суд после того, как ответчица разместила в своем телеграм-канале утверждения о неправомерных действиях сотрудника студии, оказавшей ей услуги. Впоследствии эта информация была распространена другими новостными и региональными каналами. Истец считает распространенные сведения не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию предприятия, а также честь и достоинство его сотрудников. В обоснование своих требований истец сослался на постановление следственных органов об отказе в возбуждении уголовного дела.