Малую сцену Театра-Театра в Перми превратят в ночной клуб

За пультом будут только девушки.
В Перми малая сцена академического Театра-Театра — «Сцена-Молот» — на один вечер превратится в ночной клуб. Театральное пространство станет танцполом, а руководить всем будут не режиссеры, а музыканты.
«Привычное театральное пространство превратится в танцпол, где будет царить дуэт двух Жень — артистки ТТ Евгении Созоновой и Евгении Гибадуллиной. К ним присоединятся артисты оркестра ТТ, чтобы вас радовал не только дерзкий DJ-сет и живой вокал, но и звуки скрипки, виолончели, флейты и перкуссии», — рассказали в театре.
Вечеринку организаторы назвали «AFRO PARTY». Музыка 27 декабря будет соответствующей.