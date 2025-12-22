Ричмонд
Малую сцену Театра-Театра в Перми превратят в ночной клуб

В Перми малая сцена академического Театра-Театра — «Сцена-Молот» — на один вечер превратится в ночной клуб. Театральное пространство станет танцполом, а руководить всем будут не режиссеры, а музыканты.

За пультом будут только девушки.

«Привычное театральное пространство превратится в танцпол, где будет царить дуэт двух Жень — артистки ТТ Евгении Созоновой и Евгении Гибадуллиной. К ним присоединятся артисты оркестра ТТ, чтобы вас радовал не только дерзкий DJ-сет и живой вокал, но и звуки скрипки, виолончели, флейты и перкуссии», — рассказали в театре.

Вечеринку организаторы назвали «AFRO PARTY». Музыка 27 декабря будет соответствующей.