В Челябинске начала работу муниципальная служба отлова собак. Фото, видео

На отлов собак выведут четыре бригады на автомобилях (архивное фото).
В Челябинске начала работу специальная муниципальная служба для отлова беспризорных животных. Об этом сообщил на аппаратном совещании заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
«По вашему поручению было создано муниципальное казенное учреждение “Служба по обращению с животными без владельцев”. На сегодняшний день мы получили четыре специализированных автомобиля, закупили всю необходимую технику и оборудование, начали комплектование бригад по отлову животных и на этой неделе приступаем уже к работе», — отметил Астахов. Он добавил, что создание подобного муниципального учреждения позволит производить отлов беспризорных животных на совершенно другом уровне.
Муниципальную службу по отлову бродячих собак глава города Алексей Лошкин поручил создать минувшей осенью. Она должна была заработать с 1 февраля 2026 года, однако была запущена раньше срока. Ключевая задача работы новой муниципальной службы — оперативность и превентивность.