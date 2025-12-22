В Челябинске начала работу муниципальная служба отлова собак. Фото, видео

«По вашему поручению было создано муниципальное казенное учреждение “Служба по обращению с животными без владельцев”. На сегодняшний день мы получили четыре специализированных автомобиля, закупили всю необходимую технику и оборудование, начали комплектование бригад по отлову животных и на этой неделе приступаем уже к работе», — отметил Астахов. Он добавил, что создание подобного муниципального учреждения позволит производить отлов беспризорных животных на совершенно другом уровне.