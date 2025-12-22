В Волгоградской области установлен предельный размер платы за детсад

Как пояснили в ведомстве, размер родительской платы ежегодно определяется в зависимости от возраста ребенка, взимается за фактическое посещение детского сада и рассчитывается на основе специальной методики с учетом индекса потребительских цен. Согласно социально-экономическому прогнозу развития в 2026 году составит 5,1% (в 2024 году — 5,8%).
В региональном комитете напомнили, что размер платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных детских садах муниципалитеты устанавливают самостоятельно, но не должен превышать максимальную планку, установленную на 2026 год.
В ведомстве подчеркивают, что основная доля затрат приходится на питание, и увеличение стоимости связано исключительно с ростом инфляции. При этом в Волгоградской области по-прежнему сохраняются льготы для семей, нуждающихся в особой поддержке государства. Так, например, из регионального бюджета родителям на 20% компенсируют плату за присмотр и уход в садике на первого ребенка, 50% — на второго ребенка, 70% — на третьего и последующих детей. Кроме того, в некоторых муниципалитетах применяются дополнительные льготы для снижения размера родительской платы.
Дополнительно предоставляется освобождение от родительской платы для семей мобилизованных граждан, семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, семей граждан, погибших при участии в специальной военной операции и для ряда других категорий. Кроме того, полное освобождение от уплаты предоставляется детям-инвалидам, сиротам и оставшимся без попечения родителей, детям с туберкулезной интоксикацией.