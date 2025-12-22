В Волгоградской области установлен предельный размер платы за детсад

В ведомстве подчеркивают, что основная доля затрат приходится на питание, и увеличение стоимости связано исключительно с ростом инфляции. При этом в Волгоградской области по-прежнему сохраняются льготы для семей, нуждающихся в особой поддержке государства. Так, например, из регионального бюджета родителям на 20% компенсируют плату за присмотр и уход в садике на первого ребенка, 50% — на второго ребенка, 70% — на третьего и последующих детей. Кроме того, в некоторых муниципалитетах применяются дополнительные льготы для снижения размера родительской платы.