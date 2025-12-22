Челябинцы раскупили все билеты на новогодний концерт «Уральских Пельменей»

Шоу «Уральские Пельмени» пользуется популярностью у челябинцев.
Билеты на шоу «Уральские Пельмени. Новогоднее» в Челябинске полностью распроданы, сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). Концерт запланирован на 25 декабря.
«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК в карточке мероприятия. Шоу представят на одной из самых больших площадок города — в «МТС Live Холл», которая вмещает до 3,5 тысячи гостей.
Новогодняя программа будет полностью посвящена праздничной тематике. По данным анонса, зрителей ждут семейный юмор, эксклюзивные миниатюры, которые еще не показывали на телевидении, и новые сюжеты о популярных персонажах шоу. В концерте примут участие все основные резиденты команды: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана.
Ранее «Уральские Пельмени» приезжали в Челябинск в марте 2025 года с шоу «Лучшее». Концерт также пользовался популярностью, и тогда были практически полностью раскуплены все билеты. Свободными оставались лишь самые дорогие места.