Челябинцы раскупили все билеты на новогодний концерт «Уральских Пельменей»

Новогодняя программа будет полностью посвящена праздничной тематике. По данным анонса, зрителей ждут семейный юмор, эксклюзивные миниатюры, которые еще не показывали на телевидении, и новые сюжеты о популярных персонажах шоу. В концерте примут участие все основные резиденты команды: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана.