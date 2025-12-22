Четыре недели в режиме нормы: чего ждать курганцам от погоды в январе. Скрин

Морозов в Кургане не ожидается.
Температурный режим в Кургане в ближайшие четыре недели останется в пределах климатической нормы, продолжительных и сильных морозов не ожидается. Такая погода продлится с 5 января 2026 года до 2 февраля. Об этом сообщается в соцсетях.
«Температурный режим ожидается в пределах нормы. Продолжительные и сильные морозы не просматриваются. Как правило, “норма” в прогнозах означает чередование волн тепла и холода, в результате чего средняя температурная аномалия оказывается близкой к норме», — написано в tg-канале «Погода 45».
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в оставшиеся декабрьские дни прогнозируются резкие колебания температуры от четырех до 31 градуса ниже нуля. За 15 суток средняя температура составит 16 градусов, что на два градуса ниже климатической нормы.
Прогноз погоды в Кургане на четыре недели с 5 января.