В Ростовской области за сутки пожарные ликвидировали десять возгораний

Сотрудники МЧС спасли человека 21 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Спасательные подразделения донского главка МЧС ликвидировали десять техногенных пожаров в регионе за минувшие сутки, 21 декабря. В результате оперативной работы огнеборцев был спасен один человек, сообщили в донской пресс-службе ведомства.

В течение дня для ликвидации происшествий и оказания помощи на месте различных инцидентов, включая два ДТП, было задействовано 25 единиц специальной техники. В оперативных мероприятиях приняли участие около ста сотрудников и специалистов экстренных служб.

