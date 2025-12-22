В Ростовской области за сутки пожарные ликвидировали десять возгораний

Спасательные подразделения донского главка МЧС ликвидировали десять техногенных пожаров в регионе за минувшие сутки, 21 декабря. В результате оперативной работы огнеборцев был спасен один человек, сообщили в донской пресс-службе ведомства.
В течение дня для ликвидации происшествий и оказания помощи на месте различных инцидентов, включая два ДТП, было задействовано 25 единиц специальной техники. В оперативных мероприятиях приняли участие около ста сотрудников и специалистов экстренных служб.
