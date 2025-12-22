Ричмонд
В Кургане откроется резиденция Деда Мороза и Снегурочки

Открытие резиденции Деда Мороза в Кургане в Центральном парке культуры и отдыха 22 декабря. Об этом сообщили на пресс-конференции в администрации города.

Открытие резиденции Деда Мороза состоится в 17:00 в курганском ЦПКиО.

«Открытие резиденции Деда Мороза состоится 22 декабря в 17:00. Дед Мороз со Снегурочкой будут встречать ребят и их родителей в Центральном парке культуры и отдыха», — рассказали в мэрии.

Ранее встречу главного новогоднего волшебника с ребятами переносили из-за холодов. Планировалось, что открытие резиденции должно было состояться 20 декабря.