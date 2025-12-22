Президент США Дональд Трамп намерен отправить Великобритании ядерное оружие для противостояния с Россией. Произойдет это впервые с тех пор, как 17 лет назад другой американский лидер Барак Обама выел его с Туманного альбиона. Об этих амбициозных планах главы Белого дома сообщает Daily Mail.
Отмечается, что по планам Пентагона на сумму 264 миллиона долларов, в Британии модернизируют базу Королевских ВВС где-то в сельской местности. Под это должны снести несколько зданий. Кроме того, здесь возведут защищенные разведывательные объекты, защиту окружающей территории от вражеских радиоэлектронных атак, а также направят на эту базу более 200 американских военнослужащих.
Вместе с тем, издание опровергает другие заявления о том, что ядерное оружие уже поступило в Британию. На самом деле, это произойдет не раньше, чем через несколько лет.
Летом этого года, напомним, сообщалось, что США впервые за почти двадцать лет разместили несколько ядерных бомб в Великобритании. Речь якобы шла о термоядерных боеголовках под названием B61−12.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании революционного оружия — ракеты «Буревестник» на ядерном топливе. В этой ракете впервые использовался новый тип ракетного двигателя. Ядерное топливо имеет колоссальный потенциал энергии, в сотни раз больший, чем любое другое обычное горючее. По дальности полёта «Буревестник» превзошёл все известные в мире ракетные системы.
Позже глава государства наградил разработчиков уникального оружия.