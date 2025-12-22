Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DM: Трамп отправит ядерное оружие в Британию для противостояния России

Британия может получить американское ядерное оружие.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп намерен отправить Великобритании ядерное оружие для противостояния с Россией. Произойдет это впервые с тех пор, как 17 лет назад другой американский лидер Барак Обама выел его с Туманного альбиона. Об этих амбициозных планах главы Белого дома сообщает Daily Mail.

Отмечается, что по планам Пентагона на сумму 264 миллиона долларов, в Британии модернизируют базу Королевских ВВС где-то в сельской местности. Под это должны снести несколько зданий. Кроме того, здесь возведут защищенные разведывательные объекты, защиту окружающей территории от вражеских радиоэлектронных атак, а также направят на эту базу более 200 американских военнослужащих.

Вместе с тем, издание опровергает другие заявления о том, что ядерное оружие уже поступило в Британию. На самом деле, это произойдет не раньше, чем через несколько лет.

Летом этого года, напомним, сообщалось, что США впервые за почти двадцать лет разместили несколько ядерных бомб в Великобритании. Речь якобы шла о термоядерных боеголовках под названием B61−12.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании революционного оружия — ракеты «Буревестник» на ядерном топливе. В этой ракете впервые использовался новый тип ракетного двигателя. Ядерное топливо имеет колоссальный потенциал энергии, в сотни раз больший, чем любое другое обычное горючее. По дальности полёта «Буревестник» превзошёл все известные в мире ракетные системы.

Позже глава государства наградил разработчиков уникального оружия.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше