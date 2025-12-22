DM: Трамп отправит ядерное оружие в Британию для противостояния России

Отмечается, что по планам Пентагона на сумму 264 миллиона долларов, в Британии модернизируют базу Королевских ВВС где-то в сельской местности. Под это должны снести несколько зданий. Кроме того, здесь возведут защищенные разведывательные объекты, защиту окружающей территории от вражеских радиоэлектронных атак, а также направят на эту базу более 200 американских военнослужащих.