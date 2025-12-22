Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ показала кадры задержания в Горловке членов ОПГ с доходом 18 млн рублей

Появились кадры задержания в Горловке членов ОПГ за незаконные валютные операции.

Источник: пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

ФСБ России по Донецкой Народной Республике опубликовала кадры задержания в Горловке участников организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась незаконным обменом валют. Как уточнили в спецслужбе, общий доход от незаконной деятельности превысил 18 млн рублей.

Члены ОПГ под видом предпринимательской деятельности осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли через валютные биржи. После этого они обналичивали деньги через подконтрольное коммерческие фирмы на территории ДНР.

На кадрах, обнародованных ФСБ, запечатлено, как силовики заходят в квартиры подозреваемых и надевают на них наручники. В ходе обысков были изъяты сим-карты, мобильные телефоны и другое оборудование.

Возбуждено уголовное дело за незаконное осуществление банковских операций без лицензии.

Материалы дела переданы в СК РФ по ДНР для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в людном месте Волгодонска.