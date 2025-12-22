Ричмонд
Глава ВВС и ПВО Лукьянович: границу Беларуси нарушают беспилотники с юга

Командующий ВВС и ПВО Лукьянович назвал направление, откуда в Беларусь чаще всего прилетают БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович в эфире телеканала СТВ отметил, что чаще всего на южном направлении, где Беларусь граничит с Украиной, фиксируются факты нарушения воздушного пространства страны беспилотными летательными аппаратами.

«Большое количество, более 1400 нарушений правил использования воздушного пространства. Большое количество целей нарушают госграницу», — отметил Андрей Лукьянович.

По его словам, все залетающие в Беларусь БПЛА уничтожаются ВВС и ПВО.

Андрей Лукьянович подчеркнул, ключевым инструментом войны стали беспилотные летательные аппараты, от малых до больших стратегических. И это главная боль не только белорусских вооруженных сил, но и вооруженных сил всех стан.

Андрей Лукьянович отметил, что на вооружение белорусской армии постоянно поступают новые радиолокационные средства. А еще до конца 2025 года прибудет новая партия истребителей из России (здесь все подробности).

Кстати, военная часть раскрыла, как кормят в армии, озвучив меню белорусских солдат: «Любят салат “Оливье” и плов, а предлагают кормить пиццей, шаурмой и картошкой фри».

Кроме того, Генштаб Беларуси оценил перспективу установления мира в украинском конфликте.

Мы писали, что посольство России в Тунисе сообщило, что власти североафриканской страны не задерживали членов экипажа Ми-26, состоящий из белорусов и россиян.

