Глава ВВС и ПВО Лукьянович: границу Беларуси нарушают беспилотники с юга

Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович в эфире телеканала СТВ отметил, что чаще всего на южном направлении, где Беларусь граничит с Украиной, фиксируются факты нарушения воздушного пространства страны беспилотными летательными аппаратами.
«Большое количество, более 1400 нарушений правил использования воздушного пространства. Большое количество целей нарушают госграницу», — отметил Андрей Лукьянович.
По его словам, все залетающие в Беларусь БПЛА уничтожаются ВВС и ПВО.
Андрей Лукьянович подчеркнул, ключевым инструментом войны стали беспилотные летательные аппараты, от малых до больших стратегических. И это главная боль не только белорусских вооруженных сил, но и вооруженных сил всех стан.
Андрей Лукьянович отметил, что на вооружение белорусской армии постоянно поступают новые радиолокационные средства. А еще до конца 2025 года прибудет новая партия истребителей из России (здесь все подробности).
