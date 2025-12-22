Свыше 550 тюменцев доставили в стационары за выходные

Помощь потребовалась 1 185 жителям.
Медики скорой за выходные 20−21 декабря оказали помощь 1 185 жителям Тюмени. Всего госпитализировали 570 пациентов. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«Врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 185 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 640 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 570 пациентов», — говорится в сообщении.
Также за этот период диспетчеры передали в поликлиники 1 026 вызовов: в этих случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. Дополнительно сотрудники оперативного отдела проконсультировали 63 человека.
Ранее URA.RU писало, что на прошлой неделе за выходные медики помогли 1 230 жителям. За период с 13 по 14 декабря госпитализировали 540 человек.