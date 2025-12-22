Власти Кургана раскрыли, когда зажгут главную елку

Некоторые новогодние площадки в городе уже открылись. С 19 по 30 декабря творческие коллективы в новогодних костюмах будут ходить от кинотеатра «Россия» до «Троицкой площади» через горсад и обратно с песнями и танцам. Также будут проводиться экскурсии и мастер-классы по изготовлению игрушек в библиотеках города.