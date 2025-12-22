Власти Кургана раскрыли, когда зажгут главную елку

Новогодняя сказка на Центральной площади пройдет 31 декабря.
В Кургане главную Елку зажгут 31 декабря. Об этом сообщили в мэрии на пресс-конференции, посвященной программе праздничных мероприятий, передает корреспондент URA.RU. Также в городе откроют несколько новогодних площадок.
«24 декабря откроется новая новогодняя площадка в парке 4-ого микрорайона, 30 декабря откроется площадка у КЦ “Современник”. 31 декабря на Центральной площади пройдет новогодняя сказка для семей, традиционно будет зажжена елка», — рассказала заведующая отделом культуры администрации города Кургана Татьяна Абросимова.
Некоторые новогодние площадки в городе уже открылись. С 19 по 30 декабря творческие коллективы в новогодних костюмах будут ходить от кинотеатра «Россия» до «Троицкой площади» через горсад и обратно с песнями и танцам. Также будут проводиться экскурсии и мастер-классы по изготовлению игрушек в библиотеках города.