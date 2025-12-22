Мэр Челябинска Лошкин поручил обеспечить бесперебойную работу ЖКХ

В Челябинске на новогодние праздники обеспечат бесперебойную работу ЖКХ.
Работа городских служб Челябинска на новогодних праздниках должна быть организована бесперебойно. Такое поручение дал мэр города Алексей Лошкин.
«Работа всех городских служб должна быть организована бесперебойно. Вывоз мусора, содержание контейнерных площадок, взаимодействие с упраляющими компаниями держите на контроле», — подчеркнул Лошкин.
Глава города добавил, что для бесперебойной работы мусоровозов необхожимо обеспечить подъезды к контейнерным площадкам, которые зачастую заблокированы припаркованными автомобилями. Он дал поручение использовать все инструменты влияния на подобные ситуации вплоть до эвакуации автомобилей.
«Призываем жителей к культуре парковки, особенно связанной с такими длительными у нас каникулами. Пожалуйста, не бросайте свои машины возле контейнерных площадок, что сделает невозможным вывоз мусора», — добавил Лошкин.
Также мэр города подчеркнул, что все диспетчерские службы должны работать круглосуточно. Это касается как заместителей главы города, так и всех подразделений.