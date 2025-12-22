Горловое пение башкир претендует на включение в реестр культнаследия России.

«Опыт, стоящий за успехом нынешнего коллектива, был накоплен Рамазановым в его предыдущем проекте — этно-рок-группе “Аргымак”, основанной в 2009 году, — напомнили в пресс-службе центра народного творчества. — Именно тогда была сформулирована творческая миссия: стать “воротами” для молодёжи, привлекая её к аутентичному фольклору через современные аранжировки. “Аргымак” добился международного признания, выступая во многих странах мира, от Франции до Мексики. Вместе с Адель Шайхитдиновой и Русланом Севером, имеющим большой диджейский опыт, они виртуозно интегрируют узляу в современную музыку, создавая уникальный синтез архаики и актуальных жанров. Во время своего выступления артист продемонстрировал, как горловое пение, исполняемое в диалоге с мелодией курая, рождает сложное многоголосие».