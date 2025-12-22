Горловое пение башкир претендует на включение в реестр культнаследия России.

Образец горлового пения экспертному совету продемонстрировал артист группы AY YOLA, народный артист Башкортостана Ринат Рамазанов. Горловое пение, которое активно использует в своем творчестве солист, стало предметом рассмотрения экспертов как объект, претендующий на включение в Единый реестр объектов нематериального этнокультурного достояния народов Республики Башкортостан.
Горловое пение (узляу) — архаичный вид вокала, сохранившийся среди тюркских народов лишь у башкир, тувинцев и якутов. Первые письменные свидетельства о нём, включая заметки Владимира Даля, относятся к середине XIX века. Сегодня это древнее искусство находит новое звучание.
«Опыт, стоящий за успехом нынешнего коллектива, был накоплен Рамазановым в его предыдущем проекте — этно-рок-группе “Аргымак”, основанной в 2009 году, — напомнили в пресс-службе центра народного творчества. — Именно тогда была сформулирована творческая миссия: стать “воротами” для молодёжи, привлекая её к аутентичному фольклору через современные аранжировки. “Аргымак” добился международного признания, выступая во многих странах мира, от Франции до Мексики. Вместе с Адель Шайхитдиновой и Русланом Севером, имеющим большой диджейский опыт, они виртуозно интегрируют узляу в современную музыку, создавая уникальный синтез архаики и актуальных жанров. Во время своего выступления артист продемонстрировал, как горловое пение, исполняемое в диалоге с мелодией курая, рождает сложное многоголосие».
Как отметила ответственный секретарь экспертного совета Нафиса Тулыбаева, группа AY YOLA стала мощным транслятором национальных традиций.
«Мы очень благодарны Ринату и его группе. Наше народное творчество заговорило языком “Ай Йола”», — отметила эксперт.
Мастерство владения узляу продемонстрировал также народный сэсэн, лауреат премии правительства РФ «Душа России» Илгам Байбулдин. По его словам, такому пению он научился в семье, у своего дяди. Используя три вида горлового пения, Илгам Байбулдин исполнил для собравшихся башкирскую народную сказку. Эксперт Розалия Султангареева отметила историческую значимость традиции горлового пения, указав на связь с древнейшими охотничьими и целительскими практиками.
Также собравшиеся рассмотрели сведения о других объектах для включения в реестр. Это старинный чувашский обряд — гадание на кольцах, которое в древности проводили в период зимнего солнцестояния; песни и пирог с солёными огурцами Народного ансамбля «Ивушка» из села Красный Яр Уфимского района; штрудель с мясом от немцев из Давлекановского и Благоварского районов; коллекция народных игр Абзелиловского и Баймакского районов.
