В Красноярске водителя «Мерседеса» наказали за выезд на встречку

Сотрудники ДПС в социальных сетях нашли видео с нарушением правил дорожного движения на улице Высотная. На записи видно, как водитель «Мерседеса» выезжает на полосу встречного движения, создавая опасность для других участников движения.
Личность нарушителя быстро установили — им оказался 38-летний житель города. Он признал вину при общении с инспекторами.
Нарушителю грозит штраф 7 500 рублей или лишение права управления транспортом на срок от четырех до шести месяцев, сообщили в Госавтоинспекции.16+