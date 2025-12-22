Ричмонд
В Красноярске водителя «Мерседеса» наказали за выезд на встречку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Нарушителя вычислили по соцсетям.

Источник: НИА Красноярск

Сотрудники ДПС в социальных сетях нашли видео с нарушением правил дорожного движения на улице Высотная. На записи видно, как водитель «Мерседеса» выезжает на полосу встречного движения, создавая опасность для других участников движения.

Личность нарушителя быстро установили — им оказался 38-летний житель города. Он признал вину при общении с инспекторами.

Нарушителю грозит штраф 7 500 рублей или лишение права управления транспортом на срок от четырех до шести месяцев, сообщили в Госавтоинспекции.16+