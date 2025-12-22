В Уфе представили «Героя нашего времени»

Спектакль, к радости уфимских театралов, поставлен в классическом духе, без экспериментальных выкрутасов. Режиссер следует за автором в буквальном смысле. Как и в романе, один сюжет плавно перетекает в другой, при этом «Бэла» и «Максим Максимыч» объединены в один, так как органически связаны.
По событиям романа нас ведет Попутчик (Сергей Пахомов). Он един в двух лицах, выступая и от лица автора, и от лица Печорина, параллельно с ним читая дневник. Но не только этот персонаж собирает воедино все события, связанные с «героем нашего времени».
Декорации и костюмы (как же великолепно смотрятся в офицерской форме наши артисты!) четко указывают на время и место событий: Кавказ, 30-е годы XIX века. На заднем плане высится скала, напоминающая знаменитую Лермонтовскую, где в очень узнаваемой позе застывает Печорин. Тут, правда, вспоминаются не лермонтовские, а пушкинские строки: «Кавказ подо мною. Один в вышине/ Стою над снегами у края стремнины»… На переднем плане — скромная обстановка комнаты, которую можно назвать универсальной. Это и место ночлега Печорина с денщиком, и дом контрабандистов, и жилище обезумевшего от водки казака.
Декорации остаются на месте, но обстановка в нужный момент вдруг меняется. Эти чудеса происходят благодаря работе со светом (художник по свету Борис Кузнецов). Что-то высвечивается, что-то уходит в тень, свет также усиливает смысловые акценты, которые очень важны в этом спектакле. Ведь это не просто драма, а психологическая драма-исповедь. Зритель вместе с главным героем пытается понять, что им движет, что его мучает, чего он хочет и почему его ничто не радует.
Григорий Печорин в исполнении заслуженного артиста Башкортостана Вячеслава Виноградова — уставший от жизни молодой офицер, попавший на Кавказ по неясным причинам. Он образован, отлично разбирается в людях, обладает сильным характером, острым умом и при этом — удивительной душевной черствостью. Зная, что не может дать никому счастья, тем не менее, влюбляет в себя женщин. Когда они готовы для него на все, теряет к ним всякий интерес. Особенно показательна в этом отношении сцена с княжной Мери. Трудно забыть этот «равнодушно спокойный», как писал Лермонтов, ничего не выражающий взгляд, когда Печорин как бы вынужденно обнимает девушку, признавшуюся ему в любви. Он лишен эмпатии, сострадания, которое, по словам Достоевского, «есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества». Не оттого ли он постоянно испытывает чувство одиночества?
Но если женщины — это все же особая тема, то отношение Печорина к старинному сослуживцу Максим Максимычу (замечательная работа заслуженного артиста РБ Олега Сальцина) как нельзя лучше выражает его суть. Встретив «героя нашего времени» во Владикавказе, старик обрадовался и надеялся на дружескую беседу с ним за обедом, но Печорин только отмахнулся и уехал, не обернувшись. Его вовсе не волновало, что тем самым он нанес дорожившему дружбой Максиму Максимычу такую душевную рану, от которой тот разрыдался. И это выглядело не слабостью, а нормальной человеческой реакцией. Самому же Печорину недостает именно нормальных человеческих реакций, и его в этом смысле бесконечно жаль. Конечно, он испытывает душевные терзания, задаваясь вопросом, неужели он рожден для того, чтобы приносить несчастья другим, и прочими в том же роде. Однако это мало что меняет.
Характер Печорина раскрывается в разных ситуациях и отношениях с разными людьми. Так, с Грушницким (заслуженный артист РБ Антон Болдырев) эти отношения варьируются от дружбы до дуэли. Однако ничто — ни смерть Бэлы, ни гибель Грушницкого, ни смертельная опасность в схватке с «честными контрабандистами» не могут вытянуть Печорина из омута одиночества и равнодушия. Он ищет острых ощущений, но они его не лечат.
В новой постановке публика видит известных артистов в разных ролях. Например, народная артистка РБ Татьяна Макрушина предстает в образах дурноватой Старухи («Тамань») и княгини Лиговской («Княжна Мери»), Иван Очинников — раздувшегося как индюк от ощущения собственной значимости московского франта Раевича («Княжна Мери»), контрабандиста Янко («Тамань») и Вулича («Фаталист»), Александр Степанов — Казбича («Максим Максимыч») и драгунского капитана («Княжна Мери»), Руслан Катеринчук — казака-денщика («Тамань»), заговорщика («Княжна Мери») и офицера («Фаталист»).
Выразителен и убедителен, как всегда, народный артист РБ Тимур Гарипов в роли доктора Вернера, а среди женских перснажей более других впечатляет Дарья Толканева (Ундина в «Тамани»).
В образе Печорина Лермонтов вывел портрет героя своего времени как отражение образа целого поколения. Принято считать, что это те самые «лишние люди», которые не находят себе места в обществе, хотя и вращаются в нем.
Наверное, все помнят свои впечатления от знакомства с романом «Герой нашего времени», недаром же его изучают еще в школе. Мало у кого герой, не понятый окружением, не вызывал симпатии. Однако с позиций сегодняшнего дня Печорин в спектакле воспринимается как безнадежный эгоист и абьюзер, которому, в отличие от его литературного близнеца, мало кто сопереживает. Такие же черты присущи и нашим современникам, так что его смело можно назвать и гером нашего времени. Наверное, они есть в каждой эпохе. Меняются времена, обстоятельства, мода, но типажи, а скорее, арехтипы, все те же.
Спектакль, где все «по тексту оригинала», в очередной раз демонстрирует силу классического произведения, которое всегда актуально.
Как говорит режиссер, он и не имел намерения спорить с автором или противоречить ему, более того, идет за ним и разделяет мысли Печорина.
«Очень часто Печорина характеризуют как человека циничного и жестокого. Лично у меня он вызывает горячее сочувствие, желание понять его, разобраться, почему он поступает так, а не иначе. Это один из тех случаев, когда я стараюсь не давать никаких ответов в конце спектакля, не привязываю ни к чему зрителя, — отмечает Алексей Доронин. — Я хочу вызывать сочувствие зрителя к самому себе, к своим собственным мыслям, к своему побегу от собственной индивидуальной реальности, чтобы он задался этими же вопросами. Возможно, они оттолкнут: не всегда хочется в себе копаться. Но этот герой должен сподвигнуть зрителя подумать о самом себе: что есть я такое?».
Похоже, призыв был воспринят как надо: на премьере зал не только не отвлекаясь следил за перипетиями, но и очень внимательно слушал.