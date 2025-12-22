В Уфе представили «Героя нашего времени»

Но если женщины — это все же особая тема, то отношение Печорина к старинному сослуживцу Максим Максимычу (замечательная работа заслуженного артиста РБ Олега Сальцина) как нельзя лучше выражает его суть. Встретив «героя нашего времени» во Владикавказе, старик обрадовался и надеялся на дружескую беседу с ним за обедом, но Печорин только отмахнулся и уехал, не обернувшись. Его вовсе не волновало, что тем самым он нанес дорожившему дружбой Максиму Максимычу такую душевную рану, от которой тот разрыдался. И это выглядело не слабостью, а нормальной человеческой реакцией. Самому же Печорину недостает именно нормальных человеческих реакций, и его в этом смысле бесконечно жаль. Конечно, он испытывает душевные терзания, задаваясь вопросом, неужели он рожден для того, чтобы приносить несчастья другим, и прочими в том же роде. Однако это мало что меняет.