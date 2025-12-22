Субсидированные рейсы из Омска в Якутск откроются летом 2026 года

Воспользоваться льготным тарифом могут граждане Российской Федерации, относящиеся к льготным категориям: молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, дети-инвалиды с сопровождающими, инвалиды с детства II и III групп, члены многодетных семей при наличии подтверждающего документа, а также курсанты военных вузов Минобороны России старше 23 лет при наличии отпускного билета установленного образца.