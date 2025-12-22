Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открытие популярного горячего источника в Тюмени снова перенесли

Горячий источник «Волна» в Тюмени откроется 26 декабря. Информация об этом указана в соцсетях комплекса. База закрылась на ремонт еще в августе и должна была возобновить работу в октябре, но сроки сдвинулись уже в третий раз.

Сроки открытия комплекса переносились уже три раза.

Горячий источник «Волна» в Тюмени откроется 26 декабря. Информация об этом указана в соцсетях комплекса. База закрылась на ремонт еще в августе и должна была возобновить работу в октябре, но сроки сдвинулись уже в третий раз.

«Переносим открытие на 26 декабря», — такой пост появился в официальной группе комплекса в соцсети «ВКонтакте». Там отмечено, что в январские праздники центр также будет работать, однако точный график и цены будут озвучены позже. На данный момент, как сообщает руководство клуба, в бассейн уже начали набирать воду из скважины.

База отдыха «Волна» закрылась на реконструкцию еще в августе. Тогда владельцы сообщали, что ремонт продлится до октября, однако, сроки пришлось увеличить.

Работы проводятся в бассейне, в банном комплексе, в раздевалках, в зоне ресепшена и на самой территории. Гостиничная зона не входит в реконструкцию, но также не функционирует.

Корреспондент агентства пытался дозвониться до администрации комплекса. Но по указанным номерам телефона никто не ответил.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени на ремонт закрылась другая база отдыха — горячий источник «Аван». Ее открытие также переносилось и до сих пор комплекс не возобновил работу.