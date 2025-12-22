Открытие популярного горячего источника в Тюмени снова перенесли

Сроки открытия комплекса переносились уже три раза.
Горячий источник «Волна» в Тюмени откроется 26 декабря. Информация об этом указана в соцсетях комплекса. База закрылась на ремонт еще в августе и должна была возобновить работу в октябре, но сроки сдвинулись уже в третий раз.
«Переносим открытие на 26 декабря», — такой пост появился в официальной группе комплекса в соцсети «ВКонтакте». Там отмечено, что в январские праздники центр также будет работать, однако точный график и цены будут озвучены позже. На данный момент, как сообщает руководство клуба, в бассейн уже начали набирать воду из скважины.
База отдыха «Волна» закрылась на реконструкцию еще в августе. Тогда владельцы сообщали, что ремонт продлится до октября, однако, сроки пришлось увеличить.
Работы проводятся в бассейне, в банном комплексе, в раздевалках, в зоне ресепшена и на самой территории. Гостиничная зона не входит в реконструкцию, но также не функционирует.
Корреспондент агентства пытался дозвониться до администрации комплекса. Но по указанным номерам телефона никто не ответил.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени на ремонт закрылась другая база отдыха — горячий источник «Аван». Ее открытие также переносилось и до сих пор комплекс не возобновил работу.