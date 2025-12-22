Врач рассказал, чем можно и чем нельзя лечиться от гонконгского гриппа

Гонконгский грипп не лечат антибиотиками. Кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева напомнила, что они при гриппе бесполезны.
По ее словам, антибактериальные препараты не помогают при гонконгском гриппе и других вирусных инфекциях, если нет осложнений. Их не стоит употреблять без назначения лечащего врача.
Сейчас в России продолжается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. Основной циркулирующий штамм — вирус гриппа A (H3N2), известный как гонконгский грипп. По данным ВОЗ, он уже выявлен в 30 странах.
Главное в лечении — пить много жидкости, соблюдать постельный режим и не идти на работу при температуре. Симптомы, такие как насморк или кашель, снимают с помощью симптоматической терапии. Антибиотики в этом случае не нужны.
Ранее Вахрушева отмечала, что темпы роста заболеваемости гриппом в стране начали замедляться. Однако на 50-й неделе уровень заболеваемости остаётся высоким — около 106 случаев на 10 тысяч человек, передает ТАСС.