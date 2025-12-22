Работающим рассказали, как законно заплатить меньше налогов

Работающим напомнили о правилах предоставления стандартных налоговых вычетов на детей, с которыми можно снизить сумму уплачиваемых налогов и сэкономить до 50,5 тысячи рублей в год. Подробности раскрыл доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
Так, размер вычета зависит от количества детей. На первого ребенка ежемесячная сумма, не облагаемая налогом, составляет 1 400 рублей, на второго — 2 800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — уже 6 000 рублей.
Для единственного родителя законодательство предусматривает вычет в двойном размере. Это означает, что он может ежемесячно не уплачивать налог с 2800 рублей на первого ребенка, 5600 рублей на второго и 12000 рублей на третьего и следующих детей.
Льгота предоставляется до тех пор, пока общий доход родителя с начала календарного года не превысит 450 тысяч рублей. Как только эта планка достигнута, вычет перестает применяться до конца года. На следующий год право на него возобновляется.
Эксперт привел пример расчета для семьи с четырьмя детьми. Каждый из родителей в такой ситуации может ежемесячно освободить от налогообложения 16 200 рублей (1400 + 2800 + 6000 + 6000). «Таким образом, сумма экономии на уплате НДФЛ (с учетом обложения НДФЛ по налоговой ставке в 13%) составляет 2106 рублей (13% от 16,2 тыс. рублей) ежемесячно каждому родителю», — объяснил Игорь Балынин.
В год общая налоговая экономия для такой семьи достигает 50 544 рубля. Специалист в беседе с RT также обратил внимание: если налогоплательщик уже получал вычет на детей, то теперь ему не нужно ежегодно представлять документы работодателю. «Налоговый вычет на детей предоставляется автоматически», — заключил он.
Анна Кольцова.