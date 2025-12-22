Появилось видео с места ДТП, в котором в Башкирии погибли четыре человека

Прокуратура Башкирии опубликовала кадры с места страшного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня утром в Альшеевском районе. Видеозапись показывает последствия трагедии на 105-м километре автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки, где столкнулись три транспортных средства: ВАЗ-2110, Mazda CX-5 и грузовик Shacman.
В результате столкновения погибли четыре человека: трое находились в ВАЗе и один пассажир Mazda. Еще трое участников аварии с травмами были госпитализированы. Все погибшие скончались на месте до прибытия медиков.
Для координации работы всех служб на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Альшеевского района Артур Аминев. В расследовании также принимают участие сотрудники Госавтоинспекции и эксперты-криминалисты МВД Башкирии. Прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств трагедии.
