В Ростовской области водителей предупредили о плотном тумане на дорогах

Пешеходам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности в условиях недостаточной видимости. При движении вдоль дороги или переходе проезжей части вне населенных пунктов в темное время суток или в туман использование световозвращающих элементов является обязательным. Рекомендуется размещать такие элементы на одежде или аксессуарах на уровне груди или бедер, чтобы их было видно со всех сторон.