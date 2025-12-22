Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области водителей предупредили о плотном тумане на дорогах

Донских водителей призвали во время тумана быть максимально осторожными.

Источник: Комсомольская правда

На территории Ростовской области местами наблюдается плотный туман, создающий значительные ограничения видимости на дорогах, сообщили в донской Госавтоинспекции. В ведомстве призвали всех участников дорожного движения быть максимально осторожными.

Водителям порекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию до других транспортных средств и обязательно включить ближний свет фар или противотуманные фары. Следует избегать резких маневров и обгонов, а также проявлять повышенное внимание к пешеходам.

Пешеходам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности в условиях недостаточной видимости. При движении вдоль дороги или переходе проезжей части вне населенных пунктов в темное время суток или в туман использование световозвращающих элементов является обязательным. Рекомендуется размещать такие элементы на одежде или аксессуарах на уровне груди или бедер, чтобы их было видно со всех сторон.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.