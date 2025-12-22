ЦУР Башкирии рассказал о заслуженном работнике текстильной промышленности

Профессиональный путь Ирины Викторовны — яркий пример того, как упорство, преданность делу и умение работать в команде приводят к признанию на самом высоком уровне. В организации она трудится с конца 1990-х годов, начав карьеру с должности ученика красильщика. Благодаря ответственному отношению и стремлению к развитию она прошла путь до руководителя ключевого производства.
Под ее управлением внедрено сотни моделей швейных и трикотажных изделий. Настоящим испытанием и одновременно триумфом коллектива стал 2021 год, когда, несмотря на санкционное давление, коллектив в короткие сроки освоил 22 новых проекта для автомобильной промышленности и сферы спортивного снаряжения.
В 2025 году Глава республики Радий Хабиров присвоил Ирине Зворыгиной почетное звание «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РБ».