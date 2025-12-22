Ричмонд
Глава Роскосмоса исполнит желание 10-летнего мальчика из Самары

10-летний Гамлет из Самары мечтает увидеть Москву.

Источник: Роскосмос

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». 10-летний мальчик из Самары рассказал о своей мечте, сообщают в пресс-службе госкорпорации.

Дмитрий Баканов снял с новогодней елки три шара-открытки. Один из них оставил 10-летний Гамлет из Самары. В нем он написал, что мечтает увидеть Москву. Также глава Роскосмоса обещал исполнить мечту Гордея из Архангельска и Романа из Алчевска.

«Мы обязательно исполним эти желания. Более того, постараемся собрать всех ребят в Москве, познакомлюсь с ними лично и устроим настоящий новогодний космический день: прогулку по ВДНХ, посещение музея, павильона “Космос” и, конечно, “СоюзМультПарка”, — сказал Дмитрий Баканов.