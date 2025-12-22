Этот гигант длиной 333 метра может перевозить рекордные 2,1 миллиона баррелей сырой нефти. Его ключевое преимущество — экологичность: благодаря двухтопливному двигателю выбросы углекислого газа сокращаются на впечатляющие 92% по сравнению с обычным судовым топливом.
Помимо «зелёных» технологий, танкер оснащён комплексом интеллектуальных систем управления грузом и эксплуатацией. Это, как утверждается, резко повышает безопасность и экономическую эффективность перевозок. Первые рейсы «Кайто» будут совершены на Ближний Восток.
Ранее китайские офицеры испытали неожиданное восхищение, ступив на борт российской подводной лодки проекта 877 «Палтус». Пекинское издание Baijiahao отмечает, что первоначальное мнение китайских военных о субмаринах как о громоздких и устаревших было полностью опровергнуто после детального изучения. Журналисты издания напоминают, что несколько лет назад Китай столкнулся с острой потребностью в модернизации своих противолодочных сил. Старые китайские субмарины типа 035 не могли конкурировать с американскими, что и привело к решению приобрести российские лодки проекта 877.
