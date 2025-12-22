В Китае спустили на воду первый в мире метаноловый супертанкер

Ранее китайские офицеры испытали неожиданное восхищение, ступив на борт российской подводной лодки проекта 877 «Палтус». Пекинское издание Baijiahao отмечает, что первоначальное мнение китайских военных о субмаринах как о громоздких и устаревших было полностью опровергнуто после детального изучения. Журналисты издания напоминают, что несколько лет назад Китай столкнулся с острой потребностью в модернизации своих противолодочных сил. Старые китайские субмарины типа 035 не могли конкурировать с американскими, что и привело к решению приобрести российские лодки проекта 877.