Шторм продолжается: чего ждать от магнитной бури 23 декабря 2025

при головной боли допускается прием парацетамола или ибупрофена по инструкции;при тревожности и нарушениях сна могут помочь магний, витамины группы B и мягкие растительные успокаивающие средства — валериана или пустырник;людям с гипертонией и сердечными заболеваниями важно продолжать прием назначенных врачом препаратов без изменения дозировки;сильнодействующие седативные и сердечные лекарства допустимы только по назначению специалиста.