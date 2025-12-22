Шторм продолжается: чего ждать от магнитной бури 23 декабря 2025

Магнитная буря продолжится 23 декабря.
В понедельник на Землю обрушилась магнитная буря. И похоже, завтра шторм продолжится. По оценкам ученых, день пройдет под влиянием возмущенного солнечного ветра, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. URA.RU публикует подробный прогноз магнитных бурь на 23 декабря 2025 года.
Солнечная активность 23 декабря.
По данным Лаборатории солнечной активности, текущий индекс солнечной активности составляет 5,8 балла из 10, что соответствует уровню выше среднего. За последние 48 часов на Солнце зафиксировано шесть вспышек класса C, более мощных вспышек классов M и X не наблюдалось.
Вероятность магнитной бури 23 декабря.
Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.
Согласно расчетам ученых, 23 декабря геомагнитная ситуация будет схожа с предыдущим днем. Вероятности распределяются следующим образом:
60% — вероятность магнитной бури;25% — вероятность возбужденной магнитосферы;15% — шанс спокойной геомагнитной обстановки.
Прогнозируемое значение индекса Ap — около 20, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1. Для большинства людей такие условия пройдут незаметно, однако метеозависимые могут столкнуться с ухудшением самочувствия — особенно в дневные и вечерние часы.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
Судя по актуальному месячному прогнозу, конец декабря и начало января будут проходить с чередованием спокойных и активных периодов. Основные интервалы выглядят следующим образом:
22−23 декабря — пик геомагнитной активности, высокая вероятность магнитных бурь;24−28 декабря — преимущественно спокойная магнитосфера;29 декабря — возможные кратковременные возмущения;30−31 декабря — очередной геомагнитный шторм;начало января — спокойная геомагнитная обстановка;17−21 января — начало новой магнитной бури.
Стоит помнить, что долгосрочный прогноз может корректироваться, так как солнечная активность остается на повышенном уровне и способна измениться в любой момент. Поэтому метеозависимым людям стоит регулярно проверять прогноз на ближайшие дни.
Что такое магнитная буря.
Магнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на усиленный солнечный ветер, вспышки и выбросы плазмы с поверхности Солнца. Когда потоки заряженных частиц достигают нашей планеты, они вызывают возмущения магнитосферы.
Интенсивность таких процессов измеряют по шкале Kp от 0 до 9:
0−3 — спокойная геомагнитная обстановка;4 — возбужденная магнитосфера;5 и выше — магнитная буря различной силы.
Во время бурь возможны сбои радиосвязи, навигации и работы спутников, а также ухудшение самочувствия у части людей.
Какие симптомы у человека при магнитных бурях.
При геомагнитных возмущениях многие жалуются на головные боли, повышенную утомляемость, снижение концентрации внимания и нарушения сна. Часто отмечаются перепады артериального давления, раздражительность и ощущение внутреннего напряжения.
У пожилых людей, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и выраженной метеозависимостью симптомы могут быть более заметными. В такие дни возможно усиление аритмий, головокружение и общее чувство слабости.
Какие таблетки пить при магнитных бурях.
Врачи напоминают, что в период магнитных бурь не стоит начинать прием новых препаратов без консультации со специалистом. В первую очередь рекомендуется наблюдать за самочувствием и соблюдать щадящий режим. Общие рекомендации:
при головной боли допускается прием парацетамола или ибупрофена по инструкции;при тревожности и нарушениях сна могут помочь магний, витамины группы B и мягкие растительные успокаивающие средства — валериана или пустырник;людям с гипертонией и сердечными заболеваниями важно продолжать прием назначенных врачом препаратов без изменения дозировки;сильнодействующие седативные и сердечные лекарства допустимы только по назначению специалиста.
Также врачи советуют пить больше воды, снизить потребление кофе и алкоголя и по возможности избегать повышенных физических и эмоциональных нагрузок — это поможет легче перенести дни геомагнитной активности.