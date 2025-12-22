В США опубликовали запись обсуждения пилотом и диспетчером НЛО у самолета

В США обнародовали запись разговора пилота с диспетчерской службой об НЛО в небе рядом с самолетом после странного инцидента в небе над Род-Айлендом в США, пишет The New York Post.
По имеющимся данным, инцидент произошел 27 октября. Федеральное авиационное управление (FAA) США не ответило на просьбу прокомментировать случившееся.
В публикации издания отмечается, что на видео прямой трансляции попал момент переговоров пилота самолета Piper PA-32RT-300T Turbo Lance II с ATC. Он сказал: «Похоже, он стоит на месте». Пилот сравнил объект с серебряной канистрой, парившей рядом с ним.
«Вы знаете, что это может быть?» — спросил пилот в записи, которую опубликовал канал VASAviation. Диспетчер ответил отрицательно и попросил уточнить подробности. Пилот сказал, что объект находится в нескольких метрах от самолета в воздухе. «Похоже, он стоит неподвижно, а я на высоте 3500 футов. Он прямо у нашего крыла. Маленький серебряный контейнер», — рассказал он.
На вопрос, является ли объект дроном или шаром, пилот ответил, что он не был прикреплен ни к чему, а просто «парил» в воздухе. «Жутко!» — сказала наземная команда, после чего пожелала пилоту удачи с пришельцами.
