За выходные с улиц Омска вывезли свыше 4 000 кубометров снега

Уборка продолжается как на основных магистралях, так и на отдаленных улицах Омска.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие выходные коммунальные службы Омска вывезли с городских улиц более 4 000 кубометров снега. Работы по очистке территории продолжаются и в понедельник, 22 декабря.

Основное внимание бригады окружных дорожно-эксплуатационных управлений уделяют остановкам общественного транспорта, тротуарам и лестничным спускам — местам, наиболее востребованным пешеходами в зимний период.

Сегодня уборка ведется на улицах имени 60 лет Победы, Транссибирской, Суворова, Енисейской, Степанца, Перелёта, 1-й Красной Звезды, 1-й Трамвайной, 4-й Транспортной, Кирова, 15-й Рабочей, 22 Апреля, Химиков, Королева, Челюскинцев, 21-й Амурской, 24-й Северной и других.

В дневную смену задействовано 216 единиц специализированной техники и 260 рабочих.

Ранее мы писали, что шесть человек погибли в жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск.