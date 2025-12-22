Спасает сердцем: Поющая для бабушек медсестра рассказала о своём успокаивающем методе

«Вот сейчас с бабушкой это был третий уже случай. Первый раз это тоже была бабулечка, она просто боялась ставить антибиотик… И мы с ней спели. Пока мы пели, я ей ввела антибиотик, и она даже ничего не заметила», — сообщила Журавлёва в беседе с РИА «Новости».
Она отметила, что пение — действенный психологический приём, который помогает пациентам расслабиться.
Ранее Life.ru уже рассказывал, как медсестра Вероника Журавлёва из московской Инфекционной больницы № 1 применила свой необычный метод помощи — она спела пациентке русскую народную песню «На горе-то калина», чтобы успокоить её во время внезапного кровотечения, пока врачи не подоспели.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.