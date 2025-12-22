Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоэксперт Попов объяснил, для чего нужно пристегиваться на задних сиденьях

При резком торможении или ДТП непристегнутый человек по инерции летит вперед. Это может привести к тяжелым травмам. Об этом напомнил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

При резком торможении или ДТП непристегнутый человек по инерции летит вперед. Это может привести к тяжелым травмам. Об этом напомнил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

— Важно понимать, что силу инерции никто не отменял. При резком торможении или ДТП непристегнутый пассажир сзади по инерции летит вперед. Я лично видел случаи, когда людям выбивало зубы ударом о подголовник. Каркас подголовника металлический, и если кто-то считает, что он мягкий из-за обивки, — это заблуждение. Удар может быть очень жестким, — пояснил специалист.

Он отметил, что утверждения о том, что на заднем сиденье можно не пристегиваться, являются откровенной глупостью, так как пассажиры на заднем сиденье тоже довольно часто получают серьезные травмы в результате ДТП.

Попов привел примеры случаев, когда пассажир, сидящий посередине, вылетал вперед между сиденьями через лобовое стекло, а те, кто сидит за водителем или справа, также по инерции летят вперед при резком торможении и бьются о сиденья, передает РИАМО.

С аналогичным призывом выступил и автоэксперт Константин Лигачев. Он также заявил, что при поездке в автомобиле в качестве пассажира на заднем сиденье не стоит пренебрегать ремнями безопасности. Если водителя от удара об руль защищает подушка безопасности, то пассажирам сзади ремень не позволит удариться о переднее сиденье и получить серьезные повреждения.