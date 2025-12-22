Автоэксперт Попов объяснил, для чего нужно пристегиваться на задних сиденьях

При резком торможении или ДТП непристегнутый человек по инерции летит вперед. Это может привести к тяжелым травмам. Об этом напомнил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.
— Важно понимать, что силу инерции никто не отменял. При резком торможении или ДТП непристегнутый пассажир сзади по инерции летит вперед. Я лично видел случаи, когда людям выбивало зубы ударом о подголовник. Каркас подголовника металлический, и если кто-то считает, что он мягкий из-за обивки, — это заблуждение. Удар может быть очень жестким, — пояснил специалист.
Он отметил, что утверждения о том, что на заднем сиденье можно не пристегиваться, являются откровенной глупостью, так как пассажиры на заднем сиденье тоже довольно часто получают серьезные травмы в результате ДТП.
Попов привел примеры случаев, когда пассажир, сидящий посередине, вылетал вперед между сиденьями через лобовое стекло, а те, кто сидит за водителем или справа, также по инерции летят вперед при резком торможении и бьются о сиденья, передает РИАМО.
С аналогичным призывом выступил и автоэксперт Константин Лигачев. Он также заявил, что при поездке в автомобиле в качестве пассажира на заднем сиденье не стоит пренебрегать ремнями безопасности. Если водителя от удара об руль защищает подушка безопасности, то пассажирам сзади ремень не позволит удариться о переднее сиденье и получить серьезные повреждения.