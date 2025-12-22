Автоэксперт Попов объяснил, для чего нужно пристегиваться на задних сиденьях

С аналогичным призывом выступил и автоэксперт Константин Лигачев. Он также заявил, что при поездке в автомобиле в качестве пассажира на заднем сиденье не стоит пренебрегать ремнями безопасности. Если водителя от удара об руль защищает подушка безопасности, то пассажирам сзади ремень не позволит удариться о переднее сиденье и получить серьезные повреждения.