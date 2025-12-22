В РФ создали крупнейший в мире набор фотографий для обучения «умных касс»

Данный обучающий набор фотографий был подготовлен специалистами «Яндекса» и их коллегами из Центра искусственного интеллекта Сколтеха и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Его описание и возможные примеры использования были опубликованы в престижном научном журнале Scientific Data, а сам набор фотографий был опубликован в открытом доступе, что позволяет исследователям и разработчикам сразу использовать их в своих проектах.