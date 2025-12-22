Россиян предупредили о подорожании техосмотра: как вырастет цена

С 1 января 2026 года тарифы на техосмотр легковых автомобилей в России вырастут в среднем на 9,7%, что примерно на треть превышает рост годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ более 50 документов, опубликованных региональными властями.