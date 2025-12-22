Россиян предупредили о подорожании техосмотра: как вырастет цена

С 1 января 2026 года тарифы на техосмотр легковых автомобилей в России вырастут в среднем на 9,7%, что примерно на треть превышает рост годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ более 50 документов, опубликованных региональными властями.
Согласно методике Федеральной антимонопольной службы (ФАС), российские регионы обязаны утвердить новые тарифы в декабре, предварительно собрав предложения от компаний, оказывающих услуги техосмотра. Однако, как отмечает издание, операторы редко предоставляют собственные расчеты, из-за чего региональные власти зачастую устанавливают цены самостоятельно.
Самый высокий тариф на техосмотр зафиксировали на Чукотке — 5,4 тыс. рублей. В числе субъектов РФ с высокой стоимостью услуги также оказались Санкт-Петербург (2 032 рубля), Амурская область (1 855 рублей), Ненецкий автономный округ (1 752 рубля) и Забайкальский край (1 444 рубля), где рост тарифа составил 31,5%.
Минимальная стоимость техосмотра установлена в Новгородской и Волгоградской областях — по 1 074 рубля. Низкие тарифы также отмечены в Туве (1 087 рублей), Калмыкии (1 121 рубль) и Карачаево-Черкесии (1 134 рубля).
В Москве цена техосмотра с 1 января увеличится на 9,6% и составит 1 295 рублей, в Московской области — 1 238 рублей.
Напомним, в 2024 году в России начали работать новые правила прохождения техосмотра. Они должны были заработать раньше, но из-за пандемии сроки были перенесены. Сайт KP.RU подробно рассказывал, как проходить техосмотр по новым правилам.