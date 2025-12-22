Ричмонд
В Ростовской области 22 прогнозируют местами дождь и мокрый снег

Ветер в Ростовской области может достигать силы 12 м/с.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 22 декабря, погодные условия в Ростовской области будут сложными. Как сообщили в главном управлении МЧС России по региону, местами прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

По данным спасательного ведомства, небо будет облачным с прояснениями. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман, а также гололедица на дорогах.

Ветер в течение суток прогнозируют юго-восточный с переходом на юго-западный и западный. Днем его сила может достигать 7−12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит от минус четырех до одного градуса, при прояснениях — до минус шести. А в дневные часы — от минус одного до плюс четырех.

