В Ростовской области 22 прогнозируют местами дождь и мокрый снег

Ветер в течение суток прогнозируют юго-восточный с переходом на юго-западный и западный. Днем его сила может достигать 7−12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит от минус четырех до одного градуса, при прояснениях — до минус шести. А в дневные часы — от минус одного до плюс четырех.