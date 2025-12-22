Автобусы заменили электробусами на маршруте № 793

Столица первой в России начала строить современные электробусные парки. Сегодня такой транспорт обслуживают на 12 площадках ГУП «Мосгортранс». В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины появились в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе столицы построили парк «Митино». С его появлением современный транспорт стал курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023 года заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.