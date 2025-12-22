Автобусы заменили электробусами на маршруте № 793

На маршруте № 793 автобусы заменили на электробусы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Новый электробусный маршрут в ЗАО соединяет жилые кварталы с пятью станциями метро. На нем работает восемь современных экологичных машин российского производства. Продолжаем развитие электротранспорта столицы по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.
Электробусы маршрута № 793 следуют от 5-го микрорайона Солнцева до станции метро «Проспект Вернадского». Они проходят через пять районов столицы.
Москва активно развивает сеть экологичного наземного транспорта. Современные электробусы российского производства делают поездки еще комфортнее для пассажиров с 2018 года.
Замена одного автобуса на электробус позволяет уменьшить выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Экологичные машины отличаются плавным ходом, отсутствием шума и вибраций. В салоне есть зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны с полезной информацией о маршруте. Маломобильные пассажиры могут воспользоваться откидной аппарелью и кнопкой вызова водителя. На накопительной площадке удобно размещать коляски и велосипеды. Все электробусы соответствуют самым строгим стандартам безопасности и уровня сервиса.
С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона, которое меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель поддерживает в салоне оптимальную температуру и не оказывает негативного влияния на окружающую среду. Запас хода вырос с 40−50 до 80−90 километров, а вес машины остался прежним.
Столица первой в России начала строить современные электробусные парки. Сегодня такой транспорт обслуживают на 12 площадках ГУП «Мосгортранс». В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины появились в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе столицы построили парк «Митино». С его появлением современный транспорт стал курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023 года заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.
В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222. Они стали еще комфортнее благодаря переработанной планировке салона, увеличенной на 15 процентов накопительной площадке, местам для ручной клади и измененной конструкции дверей. Климатическую систему сделали еще более эффективной, а на дверях появились световые полоски с индикацией открытия и закрытия. Внешний вид соответствует современным трендам в мировом промышленном дизайне.
Электробусы проектируют с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов пассажиров. Заказ Москвы на создание новой техники поддерживает занятость в регионах и стимулирует развитие отечественной промышленности.
С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов. В 2025-м Москва заключила контракты с ПАО «КамАЗ» на поставку 1,1 тысячи машин нового поколения в 2025—2027 годах.