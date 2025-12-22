Уфимская фирма не согласна с планировкой квартала напротив ипподрома «Акбузат»

ООО «СЗ “Акбузат”» зарегистрировано в 2020 году в Уфе, соучредителями являются Максим Донгузов и Роза Султанова. В конце прошлого года арбитражный суд Башкирии по иску «Акбузата» обязал главархитектуры Уфы выдать компании разрешение на строительство многоэтажного дома с подземной парковкой на улице Менделеева (рядом с корпусом академии ВЭГУ), однако суды апелляционной и кассационной инстанции встали на сторону городских властей. На спорном участке проекты планировки и межевания предполагают строительство корпуса лицея. По данным Rusprofile, прошлый год застройщик закончил без выручки и с 4 тыс. руб. убытков.